Lazio, poker di gol e di vittorie: Fiorentina ko e terzo posto conquistato

Biancocelesti cinici e che sanno soffrire nella prima frazione dilagando nella ripresa. Di Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile i gol...

La Lazio di Maurizio Sarri inanella la quarta vittoria consecutiva in campionato e si prende la terza posizione in classifica. Contro la Fiorentina i biancocelesti sono cinici e bravi a soffrire nella prima frazione. I viola creano pericoli, ma è la Lazio a trovare i gol con Vecino e Zaccagni che sono chirurgici e precisi con i loro colpi di testa. I toscani non segnano e con il passare dei minuti si spengono, mentre Immobile e compagni si accendono e sfruttano gli spazi lasciati dagli avversari. Nel finale Luis Alberto e Immobile arrotondano il risultato. Terzo poker consecutivo per la formazione di Sarri che è anche al quarto cleansheet di seguito.

FORMAZIONI - Una grande sorpresa rispetto alle attese della vigilia: Marcos Antonio si prende la cabina di regia. Problemi per Cataldi e Sarri non rischia schierando il brasiliano ex Shakhtar. Sulla linea mediana Vecino viene preferito a Luis Alberto, mentre in difesa tornano Patric e Lazzari dal primo minuto. In attacco Zaccagni e Felipe Anderson tornano ai lati di Immobile.

PRIMO TEMPO - La Lazio parte bene con un’occasione che nasce dal lancio di Provedel per Felipe Anderson che di testa prova il pallonetto su Terracciano, ma il portiere viola recupera la posizione e blocca. L’occasione sveglia la Fiorentina che in due minuti va tre volte vicina al gol. Jovic calcia a botta sicura, Provedel devia con il piede e Marusic mette in corner. Sul tiro dalla bandierina, l’ex Real Madrid prova il tiro in spaccata che termina alto. Al 6’ è Ikoné a provare il tiro dal limite, su cui Provedel in tuffo è attento e respinge con i pugni. All’11’ la Lazio trova il gol del vantaggio: angolo di Zaccagni e chirurgico colpo di testa di Vecino che batte Terracciano. Biancocelesti che sbagliano qualche pallone di troppo in uscita e al 21’ ci prova Ikoné dal limite, palla sull’esterno della rete. La squadra di Sarri è però supercinica e al 25’ arriva il raddoppio: cross al bacio di Milinkovic Savic, spezzata di Zaccagni che bacia il palo e si infila alle spalle di Terracciano. Fiorentina che subisce il colpo e Vecino al 32’ avrebbe il pallone del tris, ma la sua conclusione viene bloccata a terra dal portiere toscano. I viola provano una reazione di orgoglio con un paio di conclusioni di Jovic che non inquadrano lo specchio della porta. Allo scadere i padroni di casa vanno a un passo dall’accorciare le distanze con Mndragora che esplode il tiro dal limite che, complice una deviazione, pizzica la traversa e si perde sul fondo. Sul corner seguente Provedel è miracoloso quando con un colpo di reni toglie dalla porta il colpo di testa di Martinez Quarta su cui si chiude la prima frazione.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa la Fiorentina si presenta con Nico Gonzalez al posto di Ikoné. Pronti via e i viola sfiorano il gol su un’uscita a vuoto di Provedel su cui la difesa biancoceleste si salva. Sulla ripartenza Immobile prova la conclusione mancina che termina sul fondo. Lazio che quando attacca è pericolosissima: lancio di Provedel, sponda di Milinkovic e bolide di Immobile che colpisce la traversa a Terracciano battuto. Italiano e Sarri cambiano le carte in tavola con Barak e Milenkovic dentro, da una parte, e Luis Alberto per Marcos Antonio, dall’altra. La gara rallenta il ritmo e continuano i cambi con Italiano che getta nella mischia anche Saponara e Maleh. Sarri, invece, deve rinunciare a Marusic dopo uno scontro aereo, al suo posto Hysaj. Il mister cambia gli esterni con Cancellieri e Pedro che fanno rifiatare Felipe Anderson e Zaccagni. Luis Alberto scalda i guantoni di Terracciano con un destro dal limite. Il terzo gol arriva all’85’ con un’azione splendida di Pedro che serve Immobile in area che vede l’inserimento di Luis Alberto che di destro insacca. Allo scadere c’è tempo anche per Ciro Immobile che entra nella top ten dei marcatori di tutti i tempi della Serie A. Un’azione meravigliosa con assist di Milinkovic Savic per Immobile che non sbaglia. Quarta vittoria consecutiva senza subire gol e terzo posto a tre punti dal Napoli e uno dall’Atalanta.