Lazio, rabbia Immobile: il capitano si aspetta qualcosa in più

RASSEGNA STAMPA - Uno dei pochi a salvarsi nel primo scivolone stagionale della squadra. Quattro gol incassati dal Genoa, retrocesso in Serie B, nel quinto test amichevole, il primo del ritiro in Germania. Una Lazio scarica e distratta quella che si è vista a Grassau, nella quale davvero in pochi sono riusciti a strappare la sufficienza. Tra questi c'è Ciro Immobile. Il capitano non sbaglia un colpo e, anche ieri, è uno dei pochi a provarci nel corso del primo tempo con movimenti continui, pressing e continui messaggi per spronare la squadra. L'unica rete biancoceleste porta la sua firma ed è, come di consueto, di pregevole fattura. Palla illuminante di Milinkovic per il 17 che si smaterializza in mezzo a tre avversari e riappare a tu per tu con Semper. Da pochi passi per Ciro è un gioco da ragazzi metterla dentro anche in equilibrio precario. Immobile, che ieri ha compiuto sei anni di Lazio, non era soddisfatto ovviamente della prova di ieri e all'intervallo ha espresso tutto il suo disappunto. Si aspettava una prova diversa,soprattutto dopo i progressi visti ad agosto rispetto anche allo scorso anno che il bomber campano aveva sottolineato solo qualche giorno fa. Il tempo per rialzarsi c'è tutto, i biancocelesti trascinati dal capitano dovranno dimostrare che si è trattato solo di un piccolo incidente di percorso.