Lazio | Romagnoli arriva ad Auronzo, il saluto ai tifosi: "Ci vediamo domani!" - FOTO&VIDEO

I tre nuovi acquisti e il direttore sportivo sono arrivati in ritiro intorno all'1.30 a bordo di un van partito da Venezia.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 1.30 - È arrivato intorno all'1:30 il van che ha trasportato Romagnoli fino al ritiro di Auronzo. Insieme al centrale anche i due nuovi acquisti della Lazio, Mario Gila e Luis Maximiano, oltre al diesse Igli Tare. Prima di entrare in albergo, Alessio si è avvicinato ai tifosi presenti per un saluto veloce: "Ci vediamo domani". Ma non è finita qui. Romagnoli si è affacciato poco dopo dalla porta principale dell'hotel per un altro piccolo saluto.

Giornata intensa per la Lazio di Maurizio Sarri che fatica ad Auronzo di Cadore. Presto il mister biancoceleste avrà tre nuovi rinforzi: Alessio Romagnoli, Mario Gila e Luis Maximiano. I tre neo acquisti, dopo le visite mediche, i test del caso e le firme, sono pronti a raggiungere i compagni in Veneto. Dopo il bagno di folla in Paideia e all'Isokinetic, i tre sono pronti a ricevere l'abbraccio dei tifosi presenti in ritiro. Grande attesa soprattutto per il neo numero 13 letteralmente travolto dall'entusiasmo della gente laziale. Insieme a loro tre c'è anche Igli Tare. Partenza prevista da Fiumicino per Venezia poco prima delle 22, poi il trasferimento in van fino ad Auronzo.