Lazio, Romagnoli in Paideia per le visite: accoglienza super dei tifosi - FOTO&VIDEO

Fonte: Elena Bravetti, Tommaso Marsili e Martina Barnabei - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 8:02 - Bagno di folla per Alessio Romagnoli. Il nuovo calciatore della Lazio è arrivato in questi minuti in Paideia. Alessio ha effettuato il tampone e poi è entrato nella clinica.

Alessio Romagnoli, Mario Gila e Luis Maximiano raggiungeranno presto Sarri e i nuovi compagni ad Auronzo di Cadore per iniziare il loro percorso alla Lazio. Prima però, le visite mediche in Paideia. In mattinata, i tre nuovi acquisti, tutti in clinica: il primo è il difensore ex Milan che non ha mai nascosto la sua fede laziale. Inizia così la sua avventura pronto poi a salire ad Auronzo di Cadore e abbracciare tifosi, squadra e Sarri. In clinica attesi poi Gila e Maximiano. Via vai notevole, poi si va in ritiro.