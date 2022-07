Lazio, si chiude il ritiro di Auronzo: squadra in partenza verso Roma - FOTO&VIDEO

Dopo 17 giorni la Lazio saluta Auronzo di Cadore. La squadra allenata da Maurizio Sarri, dopo una sgambata di scarico svolta in mattinata, è pronta a lasciare le Tre Cime di Lavaredo. La prima parte della preparazione in vista della prossima stagione si è conclusa. Adesso i biancocelesti torneranno nella Capitale per poi partire, il 26 luglio, alla volta di Grassau, in Germania.

Intanto squadra, staff e società hanno lasciato l'hotel per partire alla volta di Venezia, il tecnico Maurizio Sarri ha invece lasciato Auronzo in modo autonomo, dove li aspetta un charter che li riporterà a Roma.

