Lazio, strappo Lotito-Peruzzi: incontro decisivo la prossima settimana

Le parole di Tare ancora risuonano in casa Lazio. “Per noi Peruzzi è fondamentale”, lo sanno anche i muri del centro sportivo di Formello. Ecco perché tutte le parti in causa stanno cercando di ricucire lo strappo che si è venuto a creare tra Lotito e il club manager. Bisognerà aspettare la prossima settimana per l’incontro decisivo tra i diretti interessati, probabilmente dopo la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il presidente biancoceleste sta facendo le sue valutazioni, non si aspettava si potesse arrivare a uno scontro del genere. Dal canto suo l’ex portiere sarebbe pronto a tornare al suo posto. Ci si aspetta che Lotito faccia la prima mossa. Anche in questo caso sarebbe per il bene della Lazio. In una situazione del genere l’auspicio è che prevalga il buon senso da ambo le parti. Interessi personali e atteggiamenti istintivi vanno accantonati al più presto, il club non può permettersi lotte intestine visti i continui attacchi provenienti dall’esterno. Razionalità e sangue freddo, solo così si potrà risanare la frattura.