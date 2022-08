Lazio, terminati i test all'Isokinetic per Vecino: domani il primo allenamento - F&V

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 12:52 - Matias Vecino in questi minuti ha concluso anche i test atletici all'Isokinetic. Si attende ora solo l'ufficialità del nuovo giocatore della Lazio. Da domani intanto, l'ex Inter potrà abbracciare finalmente il suo ex allenatore Maurizio Sarri che lo ha allenato ai tempi dell'Empoli. Dopodiché Vecino svolgerà la sua prima sessione d'allenamento in biancoceleste presso il Training Center di Formello.

AGGIORNAMENTO ORE 12:17 - Terminano ufficialmente le visite mediche per Matias Vecino in Paideia. Il nuovo giocatore della Lazio, dopo essersi sottoposto a tutti i controlli del caso è uscito dalla clinica Paideia in questi minuti. Per lui ancora tanti tifosi ad aspettarlo che tra autografi e foto esclama persino un "Forza Lazio, un abbraccio a tutti". Insomma, sembra proprio che il nuovo centrocampista si sia già integrato. In quest'istante l'uruguayano è appena arrivato presso l'Isokinetic dove sta svolgendo altri test. A fine articolo il video dell'uscita dalla Paideia e l'arrivo all'Isokinetic.

Ecco Matias Vecino, settimo acquisto estivo della Lazio. Triennale pronto per l’uruguaiano, appena arrivato in clinica Paideia per svolgere le visite mediche d’idoneità. Più tardi seguiranno i test all’Isokinetic. Da domani pomeriggio (raduno fissato alle 14) si aggregherà al gruppo e conoscerà i nuovi compagni. Maglia chiara e pantaloncini neri, il calciatore ha posato con qualche selfie con i tifosi prima di entrare per svolgere i controlli medici di rito in clinica. L'ex Inter ha anche svelato quale sarà il suo prossimo numero di maglia mentre firmava un autografo a un tifoso davanti la clinica.