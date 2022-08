Lazio, Vecino ha scelto: ecco quale sarà il suo numero di maglia - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una rivelazione fatta in anteprima ad un tifoso, così Matias Vecino ha voluto far sapere quale sarà il suo numero di maglia alla Lazio. Il centrocampista, in Paideia per le visite mediche di rito, ha infatti firmato la maglia di un supporter fuori dalla clinica aggiungendo anche il numero 8 e dicendogli "Così sei il primo che lo sa". L'8 era già preso da Akpa Akpro, che resta ancora in uscita ma senza una destinazione già individuata.