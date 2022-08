Lazio, tutti pazzi per Pedro e c'è l'ipotesi rinnovo: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un nome, una garanzia e anche una canzone dell'indimenticabile Raffaella Carrà. Se si potesse Pedro si dovrebbe clonare perché non ci si stanca mai di vedere le sue giocate, il suo modo di stare in campo, il suo essere campione in tutto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei La Lazio potrebbe tenersi Pedrito ancora per un po', almeno per un altro anno.

Il biennale firmato nel 2021 ha infatti una clausola che la Lazio può giocare a suo favore scegliendo di allungare il contratto fino al 2024, quando Pedro avrà 36 anni. Il tecnico stravede per lui, del resto è stato proprio Sarri nella sua prima estate sulla panchina biancoceleste a spingere per prelevarlo dalla Roma. Contro l'Inter la terza rete è un colpo da maestro e la sua mezz'ora in campo di una qualità assoluta, non sarà il meglio di Santa Fe, dell'Olimpico sicuramente sì.