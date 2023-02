PAIDEIA - Lazio, visite d'idoneità per Diego González - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ieri lo sbarco a Fiumicino, stamattina le visite mediche in Paideia. Sono i primi passi di Diego González alla Lazio: il paraguaiano è arrivato alle 8 in punto nella clinica di riferimento biancoceleste per i controlli d’idoneità. L’attaccante classe 2003, preso in prestito dal Celaya il 31 gennaio, svolgerà in giornata il primo allenamento italiano con un preparatore atletico. La Primavera è impegnata in trasferta, Immobile e compagni partiranno dopo pranzo per Salerno. Inizialmente verrà aggregato ai baby, proverà a guadagnare la fiducia di Sarri quando avrà la possibilità di allenarsi in prima squadra.

