PAIDEIA - Visite terminate per Gabriel Pereira e Muriqi - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Sono terminate le visite mediche di Gabriel Pereira e Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro, che aveva già svolto gli esami di rito prima della scoperta della positività al Coronavirus, è stato il primo a lasciare la Clinica Paideia intorno alle 10.40. Successivamente è stato invece il turno dell'estremo difensore, uscito poco prima delle 12, dopo 4 ore di esami e test.

Giornata di visite mediche in Paideia questa mattina. Gabriel Pereira e Vedat Muriqi erano infatti attesi in mattinata in clinica. Il primo è il nuovo acquisto della Lazio per il futuro: portiere classe 2002 acquistato dal Monaco; il secondo è l'attaccante che tutti ormai conosciamo e che finalmente dopo una trattativa estenuante e il coronavirus è arrivato a Roma.

