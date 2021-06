RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Svizzera 3-0: super-Locatelli, la chiude Immobile

Stadio Olimpico di Roma

Mercoledì 16 giugno, ore 21.00

Italia - Svizzera 3-0 (26' e 51' Locatelli, 88' Immobile)

Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (24' Acerbi), Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (86' Pessina); Berardi (69' Toloi), Immobile, Insigne (69' Chiesa). All. Mancini.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Mbabu (57' Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Schar (57' Zuber), Xhaka, Freuler (84' Sow); Embolo, Seferovic (45' Gavranovic), Shaqiri. All. Petkovic.

Ammoniti: 48' Gavranovic (S), 78' Embolo (S)

SECONDO TEMPO

90+3' Triplice fischio, finisce il match! L'Italia colleziona la decima vittoria consecutiva e si qualifica alla prossima fase di Euro2020.

90'+2' La Svizzera ci prova ancora con Sow, ma la palla è alle stelle.

90' Comunicato ora l'extra-time: si giocherà fino al 93'.

88' GOOOOOOOOOOOL! Eccolo finalmente il gol di Ciro Immobile, arriva il 3-0 dell'Italia!

86' Il calciatore del Sassuolo esce dal campo accompagnato da una standing ovation: entra Pessina.

85' Un altro giocatore dell'Italia a terra oltre a Chiesa che ha subito il fallo: crampi per Locatelli.

84' Altra sostituzione per la Svizzera: esce Freuler, entra Sow.

83' La Svizzera non molla e fa girare la palla. L'azione si conclude con il traversone di Widmer e la parata a terra di Donnarumma.

78' L'arbitro ammonisce un altro giocatore della Svizzera. Si tratta di Embolo, autore del fallo su Barella.

78' Chiesa per Immobile, che però gli viene incontro invece di allargarsi. I due non si comprendono, la Svizzera riparte.

75' Altro errore per l'attaccante della Lazio, che fallisce l'occasione. Intanto per la Svizzera esce Shaqiri, entra Vargas,

73' Immobile va vicino al 3 a 0: la palla si perde di poco al lato della porta.

72' Subito dopo arriva il tiro di Shaqiri, ribattutto dalla retroguardia azzurra. Ma l'azione è viziata da una posizione di off-side, riparte l'Italia.

71' Di Lorenzo entra in area di rigore e tenta la conclusione, si salva Akanji.

69' Primi due cambi per Mancini: escono Insigne e Berardi, entrano Chiesa e Toloi.

65' Berardi, protagonista dell'assist per il primo gol di Locatelli, questa volta fa tutto da solo. Ma l'attaccante non trova lo specchio della porta.

64' Super Donnarumma che para due volte su Zuber.

60' Buona azione per vie centrali della Svizzera: Shaqiri arriva al tiro, ma non trova la porta. La conclusione si perde alta sopra la traversa.

57' Doppio cambio per Petkovic: escono Mbabu e Schar, entra Widmer e Zuber.

56' Bonucci serve Berardi con un lancio lungo, anticipa Akanji.

51' GOOOOOOOOOOL! L'Italia raddoppia con Locatelli. Il talento del Sassuolo buca Sommer con un sinistro potente che s'infila nell'angolino.

50' Scontro tra Berardi e Schar. Entrambi rimangono a terra qualche secondo, salvo poi rialzarsi. L'arbitro fischia la punizione per la Svizzera.

48' Gavranovic interviene nettamente in ritardo su Bonucci: cartellino giallo ai suoi danni.

48' Mbabu crossa in area di rigore, Di Lorenzo interviene allungando la traiettoria del pallone.

45' Inizia il secondo tempo con un solo cambio nella Svizzera: esce Seferovic, entra Gavranovic.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Italia - Svizzera.

45'+1' Buona progressione di Mbabu che salta Locatelli. Il calciatore della Svizzera vuole servire Seferovic, Di Lorenzo interviene con una finta.

45' Comunicato ora l'extra-time: saranno due i minuti di recupero.

45' Si tengono le rispettive maglie Acerbi ed Embolo: l'attaccante della Svizzera finisce a terra, ma l'intervento non viene sanzionato dall'arbitro.

44' Donnarumma si disfà in maniera frettolosa della palla, mettendola in out. Barella si arrabbia, l'azione prosegue.

41' Corridoio per Immobile, che da posizione defilata tenta di mettere la palla in mezzo all'area di rigore: recupera la Svizzera.

40' Insigne crossa dalla bandierina sul secondo palo, Sommer allontana.

39' Fantastica progressione di Spinazzola, Mbabu recupera mettendo la palla in calcio d'angolo.

37' Insigne serve magistralmente Spinazzola, ma il tiro non è preciso e si perde al lato della porta difesa da Sommer.

36' Dagli sviluppi del corner, contropiede dell'Italia. Berardi conclude dal limite dell'area, ma il tiro è murato.

35' Buona azione della Svizzera orchestrata da Shaqiri che chiama in causa Seferovic. Sarà calcio d'angolo per la compagine di Petkovic.

33' Immobile prova la conclusione ma Sommer para. Sulla ribattuta ci prova Insigne, si salva Akanji.

30' Lancio lungo di Bonucci all'indirizzo di Immobile, ma la palla si perde sul fondo.

26' GOOOOOOOOOL! Azione magistrale dell'Italia, con un super-Berardi che crossa all'indirizzo di Locatelli. Al talento del Sassuolo basta spingere la palla in rete.

24' Problemi per Chiellini che esce dal campo: entra Francesco Acerbi.

22' Immobile s'inserisce in profondità, Schar anticipa e toglie il pericolo alla Svizzera.

20' Dopo il check del Var la rete di Chiellini viene annullato per il fallo di mano del difensore.

18' GOOOOOOOOL! Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Giorgio Chiellini mette la palla dentro e porta in vantaggio l'Italia. Polemiche di Akanji, ma per l'arbitro il gol è regolare.

17' Mbabu mette la palla in calcio d'angolo. Insigne pronto a battere il corner dalla bandierina.

16' Insigne e Immobile tentano lo scambio rapido al limite dell'area di rigore: chiude bene la retroguardia avversaria.

15' Jorginho finisce a terra dopo l'intervento di Shaqiri: calcio di punizione per l'Italia.

13' Duello Spinazzola - Mbabu ma il calciatore della Roma è l'ultimo a toccare la palla. Riparte Sommer.

12' Insigne sembra subite fallo in area di rigore. L'arbitro, su segnalazione dello stesso attaccante del Napoli, fa proseguire il gioco.

10' Prima palla gol per l'Italia. Spinazzola supera Mbabu e serve Immobile. L'attaccante della Lazio stacca di testa, ma la palla si perde sopra la traversa.

9' Buon'azione di Barella che chiama in causa Immobile: c'è l'anticipo del difensore della Svizzera.

6' Nell'azione immediatamente seguente, Immobile viene servito in verticale ma non arriva per un soffio sulla palla. La posizione era comunque di fuorigioco.

5' Insigne per Locatelli, ma Xhaka anticipa il colpo di testa del giocatore del Sassuolo.

4' Fallo di Schar su Ciro Immobile: l'arbitro concede la punizione all'Italia.

3' Seferovic cerca di girarsi in area di rigore, ma viene anticipato da Chiellini che fa ripartire i suoi.

2' La Svizzera parte forte e con aggressività, proseguendo il proprio possesso palla.

1' Fischio dell'arbitro: inizia il match tra Italia e Svizzera!

Secondo impegno a Euro2020 per l'Italia di Mancini, reduce dalla vittoria contro la Turchia nella gara d'esordio. La squadra azzurra si è imposta sugli avversari allo stadio Olimpico: i gol decisivi sono stati, oltre all'autorete di Demiral, di Immobile e Insigne. La compagine guidata dall'ex biancoceleste Vladimir Petkovic, invece, è a quota un punto nella classifica del girone, poiché protagonista di un pareggio contro il Galles nella prima giornata del torneo.

