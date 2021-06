Italia, Ventola: "Immobile è un attaccante completo, amo come gioca" - VD

Tutto è pronto per la partita tra Italia e Svizzera. Mancini si affiderà ancora una volta a Immobile in attacco per cercare di portare a casa il risultato. Direttamente da Casa Azzurri Nicola Ventola ha espresso il suo pensiero sul bomber della Lazio: "Personalmente amo gli attaccanti che partecipano alla manovra. Non è che Ciro stia fermo nell'area avversaria: quando c'è da lottare lotta, quando c'è da tenere palla lo fa (è migliorato molto in questo). Con l'esperienza ha imparato anche a fare i movimenti giusti attaccando sempre in maniera corretta la profondità. E' un attaccante completo e che i gol li ha sempre fatti. Adesso stanno arrivando anche in Nazionale".

UNA MAGLIA PER DUE - "Rivalità azzerata tra Immobile e Belotti? In Nazionale succede spesso questo, secondo me quando l'allenatore è bravo a capire il ruolo di ogni giocatore all'interno del gruppo. Ci sono delle gerarchie, normale che qualcuno voglia giocare di più, ma se tutti le rispettano e entrano nel ruolo si trova l'arma vincente".