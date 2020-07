RIVIVI LA DIRETTA - Lecce - Lazio 2-1, Caicedo non basta. I pugliesi rimontano

Serie A 2019/20 - 30ª giornata

Lecce - Lazio 2-1 (5' Caicedo, 30' Babacar, 47' Lucioni)

Stadio Via del Mare di Lecce - Martedì 7 luglio 2020, ore 19:30

Formazioni ufficiali

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione (72' Deiola), Mancosu; Saponara (59' Farias); Falco (72' Rispoli), Babacar (51' Majer). A disp. Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Shakov, Maselli, Rimoli. All.: Liverani.



Indisponibili: Lapadula, Meccariello, Rossettini

Squalificati: Tachtsidis

Diffidati: Rispoli

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (46' Luiz Felipe); Lazzari (85' Adekanye), Parolo (70' Cataldi), Leiva (46' Milinkovic), Luis Alberto, Jony (46' Lukaku); Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, D.Anderson, Falbo, A. Anderson. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Lulic, Correa, Marusic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Acerbi, Cataldi, Lazzari

Arbitro: Fabio Maresca

Assistenti: Costanzo e Vivenzi

Quarto Uomo: Illuzzi

Var: Abisso

Avar: Fiorito



Ammoniti: Caicedo, Radu, Immobile (La), Donati, Gabriel, Petriccione (Le)

Espulsi: Patric (La)

Note:

FINE SECONDO TEMPO



100' - Fischia Maresca, che consulta il Var per una trattenuta su Caicedo, poi fischia la fine.

99' - Miracolo di Gabriel sul doppio colpo di testa di Milinkovic.

96' - Si arriverà fino al 99esimo.

95' - Si allunga il recupero. Lucioni a terra.

93' - Rosso per Patric per un morso a Donati.

92' - Se ne vanno i primi due minuti. Il Lecce fa passare tempo.

90' - 7 minuti di recupero concessi da Maresca.

86' - Miracolo di Gabriel su Adekanye che di testa a botta sicura si vede respingere la conclusione.

85' - Ultima mossa di Inzaghi, dentro Adekanye al posto di Lazzari.

83' - Errore di Gabriel sul rinvio, Immobile calcia di prima intenzione sbagliando.

81' - Cartellino giallo per Immobile per proteste.

78' - Massima pressione della Lazio, il Lecce tutto rintanato nella sua metà campo.

75' - Strakosha tiene in piedi la Lazio, parando il tap-in a botta sicura di Mancosu sull'assist di Farias.

72' - Cambia Liverani, dentro Deiola e Rispoli al posto di Petriccione e Falco.

70' - Colling break per le due squadre. Lazio chiamata allo sforzo finale.

70' - Inzaghi manda in campo Cataldi al posto di uno stanco Parolo.

69' - Lazio a un passo dal pari. Colpo di testa di Luiz Fleipe e salvataggio sulla linea di Petriccione.

68' - Splendida giocata di Luis Alberto che supera Petriccione poi scarica un bolide dalla distanza, risponde Gabriel in corner.

65' - Giallo per Petriccione che ferma Milinkovic in ripartenza.

62' - Conclusione da fuori di Petriccione, pallone che esce alla destra di Strakosha.

59' - Cambia ancora il Lecce. Farias prende il posto di Saponara.

58' - Occasionissima per la Lazio. Con Milinkovic che sul corner si ritrova il pallone al centro dell'area ma ostacolato calcia clamorosamente alto.

56' - Giallo per Gabriel che perde tempo sulla rimessa.

55' - Azione della Lazio con Milinkovic mette basso al centro per Luis Alberto, il tiro si perde sul fondo.

51' - Problema muscolare per Babacar. Al suo posto Liverani inserisce Majer.

50' - Lazio che prova a reagire e si riversa davanti alla ricerca del pareggio.

47' - Gol del Lecce. Su calcio d'angolo Lucioni anticipa Acerbi di testa e batte Strakosha.

46' - Stavolta è il Lecce a battere il calcio d'inizio.

INIZIO SECONDO TEMPO

20.39 - Tre cambi per Inzaghi: dentro Luiz Felipe, Lukaku e Milinkovic per Radu, Jony e Leiva.

FINE PRIMO TEMPO

45+7 - Duplice fischio di Maresca, squadre negli spogliatoi.

45+6 - Si allunga inevitabilmente il recupero.

45+5 - Calcia alle stelle il rigore Mancosu!!! La partita rimane in parità.

45+5 - Maresca conferma il rigore.

45+3 - Maresca va al Var per ricontrollare. Il pallone sbatte prima sul ginocchio di Patric e poi finisce sul gomito dello spagnolo.

45+1 - Calcio di rigore per il Lecce per fallo di mano di Patric in scivolata.

45' - Cinque minuti di recupero concessi da Maresca.

45' - Punizione di Falco da una mattonella molto pericolosa, il tiro finisce fortunatamente alto.

44' - Giallo anche per Radu che ferma con le cattive Falco.

43' - Entrata brutta e in ritardo di Donati su Jony. Maresca estrae solo il giallo.

39' - Gli addetti al Var non hanno ravvisato il tocco di mano. Si riparte dal calcio d'angolo per la Lazio.

38' - Il Var controlla un presunto fallo di mano di Falco sul cross di Jony.

37' - Cross di Acerbi dalla sinistra e incornata di Caicedo, il pallone sfiora la traversa.

30' - Gol del Lecce. Falco sfugge sulla destra poi mette al centro per Babacar che di testa batte Strakosha. Errore di Patric in marcatura.

27' - si rientra in campo.

26' - Cooling Break per le due squadre in questa giornata molto calda.

26' - Azione insistita della Lazio alla ricerca della seconda rete. Prova a risolverla Luis Alberto con un tiro al volo che termina vicino la bandierina.

24' - Lazio vicinissima al raddoppio con Immobile che regge botta a due difensori del Lecce poi prova a incrociare col destro. Gabriel con i piedi riesce a respingere.

22' - Caicedo ammonito per simulazione da Maresca. Decisione molto dubbia dell'arbitro.

20' - Pressing del Lecce altissimo, la Lazio è un po' schiacciata dietro.

15' - Uscita di Strakosha così e così sul corner di Saponara, Calderoni calcia al volo sulla ribattuta sfiorando la traversa.

9' - Subito tante emozioni al Via del Mare. I ritmi restano alti anche dopo il vantaggio della Lazio.

5' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! La Lazio passa in vantaggio. Errore di Gabriel sul pressing di Immobile, Parolo calcia, il portiere del Lecce respinge corto e non può nulla sulla ribattuta di Caicedo a porta vuota.

4' - Maresca va al Var. Annullato il gol di Mancosu per un fallo di mano all'inizio dell'azione.

3' - Gol del Lecce. Grandissima conclusione dalla distanza di Mancosu che trova l'incrocio dal limite dell'area.

2' - Subito Lazio pericolosa. Lazzari va via sulla fascia, poi mette al centro per Immobile che calcia al volo, ma trova Gabriel sulla sua strada.

1' - Partiti! La Lazio gioca il primo pallone della partita.

19.28 - Scambio di gagliardetti, è tutto pronto al Via del Mare.

19.20 - Squadre negli spogliatoi. Fra poco si parte.

19.00 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento. Mezz'ora al fischio d'inizio della sfida fra Lecce e Lazio che apre la 31esima giornata.



PRIMO TEMPO - Milinkovic a riposo, a centrocampo spazio a Parolo, Leiva e Luis Alberto. Davanti tornano invece Caicedo e Immobile per il turno di squalifica. Queste le scelte di Inzaghi per la partita in programma alle 19.30 al Via del Mare di Lecce. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Lecce - Lazio, gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A.