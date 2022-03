Roma - Lazio, Irrati e quelle gomitate al limite: dubbi su un rigore e un rosso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tanta tensione agonistica come da tradizione nel derby tra Lazio e Roma, ma anche qualche braccio largo di troppo da parte dei giallorossi che viene giudicato forse con troppa leggerezza da Irrati. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, all'undicesimo minuto del primo tempo Ibanez sbraccia in area di rigore sul volto di Milinkovic, provocandogli quella che poi si scoprirà essere una sospetta frattura al naso: il colpo non è cattivo ma è evidente, sembrava meritevole di sanzione ma l'arbitro ha preferito lasciar correre. Resta il dubbio anche su un altro braccio largo, quello di Mancini in avvio di secondo tempo che a palla lontana guarda Luis Alberto e lo colpisce mentre la Lazio è in contropiede. Anche qui l'intensità del colpo non è alta, ma l'intenzione e il contesto lasciano spazio a recriminazioni quando la punizione per questo gesto è solo un cartellino giallo. Episodi perdonati con un po' troppa fretta da Irrati, che sarebbero potuti essere determinanti per l'andamento della partita.