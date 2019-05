Caicedo, niente Nazionale. Antonio Valencia: "Avrà le sue ragioni"

Felipe Caicedo non è stato convocato dalla Nazionale ecuadoriana, nonostante le aspettative dei tifosi. Dopo l'addio alla selezione, l'entourage del giocatore aveva ribadito la decisione del proprio assistito di mettere un punto alla sua esperienza con l'Ecuador. A questo proposito, Antonio Valencia, ex compagno di Nazionale dell'attaccante della Lazio, è intervenuto ai media in patria: "Felipe deve aver avuto le sue ragioni, così come il mister avrà le sue e saprà quali giocatori chiamare. Non sono cose che mi riguardano".

