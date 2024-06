Euro2024 | Croazia - Italia, dove vedere la sfida in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

L'Italia si gioca il tutto per tutto a Euro2024. Dopo la sconfitta contro la Spagna, arrivata per l'autogol di Riccardo Calafiori, la formazione di Spalletti si prepara ad affrontare l'ultima gara del girone B contro la Croazia. Sarà fondamentale non perdere: gli azzurri hanno due risultati su tre per accedere agli ottavi di finale del torneo. Il match è in programma per lunedì 24 giugno alle ore 21 al Leipzig Stadion di Lipsia e sarà visibile in chiaro su Rai Uno e sui canali di Sky Sport. Sarà possibile inoltre seguire la sfida anche in streaming sulle app RaiPlay, NOW TV e SkyGo.