Nazionali, l'Albania schiaccia la Moldavia: Strakosha tra i pali per 90 minuti

L'Albania di Edy Reja chiude la sosta per le Nazionali con una netta vittoria per 4-0 sulla Moldavia, che però non basta per lasciare aperta la possibilità di qualificazione ad Euro 2020: il pareggio tra Turchia e Francia lascia in corsa solo l'Islanda, a 4 punti da entrambe nel girone H. Ancora una volta c'è la Lazio in campo, Thomas Strakosha difende i pali della porta della sua selezione per l'intera durata di un match che l'Albania mette subito sui binari giusti, andando a segno tre volte nella prima frazione con Cikalleshi, Bare e Trashi. Il colpo di grazia arriva quando forse neanche serviva più, con il gol di Manaj che viene segnato sul tabellino al 90'. Vittoria amara per l'Albania, ma che servirà sicuramente a rinfrancare lo spirito dei giocatori della selezione.