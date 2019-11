Qualificazioni Euro 2020, Slovacchia sconfitta dalla Croazia: Vavro titolare

Si complica la rincorsa a Euro 2020 per la Slovacchia. La nazionale guidata da Halap si è fa rimontare dalla Croazia (3-1), saldamente in vetta alla classifica del Gruppo E con 17 punti (le ha giocate tutte). Dopo il gol nel primo tempo di Bozenik, nella ripresa parte la rincorarsa dei padroni di casa: di Vlasic la rete del pareggio, di Petkovic quella del sorpasso. L'espulsione di Mak (doppia ammonizione) complica ulteriormente le cose, con Perisic che mette il punto esclamativo. In campo per tutti e 90 i minuti Denis Vavro, che sul primo gol accorcia in ritardo su Vlasic, libero di calciare a rete. Incolpevole sul raddoppio croato (subisce anche un colpo al volto), mentre sul terzo il difensore della Lazio non riesce ad opporsi al cross di Barisic. Ora servirà una vittoria contro l'Azerbaijan per sperare di passare il turno, sperando in un risultato favorevole tra Galles e Ungheria. Di seguito la classifica del girone.

1- Croazia 17 (8 giocate)

2- Ungheria 12 (7 giocate)

3- Galles 11 (7 giocate)

4- Slovacchia 10 (7 giocate)

5- Azerbaijan 1 (7 giocate)

