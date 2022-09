Ungheria - Italia, le pagelle dei quotidiani: Donnarumma il migliore

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince per 0-2 l'Italia in Ungheria e si guadagna il primo posto nel girone e l'accesso alle final four di Nations League. La squadra del c.t. Roberto Mancini non delude le aspettative e regala una gioia ai tifosi in un periodo storicamente complicato. L'Italia si guadagna i tre punti giocando bene, ma non senza rischiare, motivo per cui il migliore in campo della sfida, secondo le pagelle dei quotidiani è Gianluigi Donnarumma che con interventi decisivi permette alla squadra si trionfare. Le uniche insufficienze sono per Gianluca Scamacca che, subentrato a Giacomo Raspoadori, spreca un occosione da gol e Alessandro Bastoni, che, dopo aver sostituito Francesco Acerbi, rischia rigore e cartellino rosso con un intervento su Amian. Di seguito le pagelle dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 8, Toloi 6,5, Bonucci 7, Acerbi 6,5 (45' Bastoni 5,5), Di Lorenzo 7 (90' Mazzocchi s.v.), Barella 7, Jorginho 7 (72' Pobega 6,5), Cristante 7,5, Dimarco 8, Gnonto 6 (66' Gabbiadini 6), Raspadori 7,5 (72' Scamacca 5,5), Mancini 7;

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 8, Toloi 6, Bonucci 6,5, Acerbi 6,5 (45' Bastoni 6), Di Lorenzo 7 (90' Mazzocchi s.v.), Barella 6,5, Jorginho 6,5 (72' Pobega 6), Cristante 7, Dimarco 7,5, Gnonto 6 (66' Gabbiadini 6), Raspadori 7 (72' Scamacca 6), Mancini 7,5;