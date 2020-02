Cagliari, Pisacane e l'incubo del recupero: "Rigiocherei con la Lazio..."

Che il recupero di Cagliari-Lazio, dello scorso dicembre alla Sardegna Arena, abbia rappresentato uno spartiacque per entrambi è ormai noto. Maran e i suoi non hanno mai smaltito la delusione di essersi visti rimontati in soli sette minuti e i risultati da quel momento in poi sono radicalmente cambiati. Interrogato su quale partita vorrebbe rigiocare, Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha fatto subito menzione a quei minuti di extratime contro la Lazio: "Clamorosi. E sono stati uno snodo per noi e per loro. Se avessero perso non so se avrebbero centrato quella serie positiva e anche noi abbiamo pagato", riporta la rassegna stampa di Radiosei.

