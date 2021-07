Calciomercato Lazio, da Brandt a Sarabia: il punto sugli esterni

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato della Lazio sta entrando nel vivo. La dirigenza biancoceleste sta lavorando per accontentare Sarri e prendere gli innesti giusti per il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3. Il primo obiettivo del club è quello di prendere almeno due ali d'attacco, visto la carenza di giocatori in quel ruolo. Correa è in uscita e con i soldi del Tucu potrebbero arrivare i primi colpi. Felipe Anderson è la pista più semplice da percorrere. Il ritorno del brasiliano nella Capitale è più vicino. L'offerta di Lotito al West Ham è di circa 7 milioni. Il preferito del Comandante per l'attacco è Brandt. Il Borussia Dortmund, però, non fa sconti e chiede 25/30 milioni. E' un intrigo, ma il mercato della Lazio dipende molto da Correa. L'argentino piace molto al PSG che ha proposto Sarabia per abbassare il prezzo del cartellino. Lo spagnolo piace ma percepisce uno stipendio molto alto (4 milioni). Il club francese lo valuta 20 milioni e ne aggiungerebbe altri 15/20 per arrivare a Correa. Lotito preferirebbe avere soldi cash che potrebbero arrivare dal Tottenham. Agli Spurs piace il Tucu e sono disposti a offrire circa 30 milioni. L'altro nome da tenere in considerazione per le corsie è quello di Riccardo Orsolini, profilo già sondato dalla Lazio, pronto al grande salto dopo le belle stagioni con la maglia del Bologna.