Calciomercato Lazio, il Frosinone insiste per Casasola: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Frosinone sta per chiudere per Matteo Ricci. Il centrocampista, svincolatosi dallo Spezia, era a caccia di una nuova avventura. Dopo qualche sondaggio dalla Serie A, il regista sembrerebbe aver scelto la società ciociara. Decisiva la presenza nei gialloblù del responsabile dell’area tecnica Guido Angelozzi. Dopo il centrocampo, il Frosinone punta a sistemare la difesa. L'obiettivo numero uno è Tiago Casasola. L'argentino è tornato alla Lazio dopo la promozione con la Salernitana e non potrà giocarsi la Serie A con i granata per i noti problemi con la multiproprietà. Da settimane la squadra di Grosso è in pressing sul sudamericano per convincerlo a sposare il progetto. Le ultime 36 ore saranno decisive per capire se arriverà la definitiva fumata bianca.