Calciomercato Lazio, Frosinone in pressing per Casasola: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La situazione Salernitana ha complicato non poco il calciomercato della Lazio. I calciatori di ritorno dall'esperienza in granata non possono tornare all'Arechi. La promozione in A dei campani ha costretto Lotito a cedere la società a un trust che non permette operazioni tra i due club. Nove giocatori sono tornati a Formello e Tare è al lavoro per trovare una soluzione. Tra di loro c'è anche Tiago Casasola. L'argentino è uno dei fedelissimi di Castori dai tempi di Trapani e l'allenatore avrebbe puntato ancora su di lui per iniziare la nuova avventura nella massima serie. Il sudamericano è sul mercato e si sta cercando la sistemazione giusta. Il ragazzo di Buenos Aires vorrebbe giocare in Serie A e due settimane fa c'è stato un sondaggio del Verona. I veneti, però, non hanno affondato il colpo e la pista si è raffreddata, ma potrebbe tornare d'attualità qualora l'Hellas non trovasse sul mercato nomi più altisonanti. Il Parma lo segue da tempo, ma gli emiliani per il momento hanno effettuato solo sondaggi. Secondo quanto raccolto della nostra redazione, il Frosinone si sarebbe mosso concretamente nelle ultime ore. Il club ciociaro vorrebbe puntare su di lui per puntellare la difesa e sarebbe pronto ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione. Casasola ha preso tempo, spera che possa arrivare un'offerta dalla Serie A per mettersi alla prova. I gialloblù sono pronti a offrire un ingaggio importante pur di convincere l'argentino a sposare il progetto e regalarlo a Fabio Grosso. I prossimi giorni saranno decisivi con il classe '95 che scioglierà le riserve sul suo futuro.

Pubblicato il 2/08​​​​​​​