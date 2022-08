Calciomercato Lazio, la Juve per Acerbi propone uno scambio: le ultime

I bianconeri hanno proposto uno scambio, mentre Inzaghi ha chiesto a Marotta il difensore da lui allenato in biancoceleste...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Francesco Acerbi è in cerca di sistemazione. Smentita la voce e l'ipotesi che lo vedeva attraversare il Tevere per andare alla Roma, il calciatore spera di lasciare Formello e accasarsi altrove. Tanti i sondaggi, ma per ora nessun club ha messo a segno l'affondo decisivo. La Juventus resta vigile sull'ex Sassuolo e nei scorsi giorni ha provato a portarlo a Torino. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i bianconeri hanno proposto alla Lazio lo scambio con Rugani. Un affare tramontato sul nascere visto che le aquile hanno l'abbondanza al centro della difesa dopo gli arrivi di Romagnoli, Casale e Mario Gila a cui si aggiunge il rinnovo di Patric. Una situazione paradossale visto che fino a due mesi fa sembrava il reparto numericamente più in sofferenza. Per l'ex Empoli resta in piedi l'ipotesi Galatasaray, scelta preferita dalla Juve, mentre in Italia la Sampdoria è davanti a Empoli e Verona. Tornando ad Acerbi attenzione anche all'Inter con Simone Inzaghi che vorrebbe riabbracciare il suo vecchio pallino. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, il mister dell'Inter avrebbe chiesto a Marotta di portare il numero 33 alla Pinetina. Non rimane che attendere se il dirigente nerazzurro accontenterà l'allenatore.