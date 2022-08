Calciomercato Lazio, idea Acerbi per la Roma? La situazione

Una voce che nelle ultime ore rimbalza dai social vedeva il difensore biancoceleste come idea per la difesa giallorossa...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a sfoltire la rosa. Gonzalo Escalante è molto vicino alla Cremonese, ma l'argentino non sarà l'ultimo a lasciare la Capitale. Tra i calciatori in cerca di sistemazione c'è anche Francesco Acerbi. Il calciatore è fuori dal progetto tecnico tattico di Sarri e il rapporto con l'ambiente è al minimo. Per lui si era parlato di sondaggi di Napoli, Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Monza e Torino, ma nessuna ha affondato il colpo. Nelle ultime ore sui social è rimbalzata la clamorosa indiscrezione di un possibile approdo alla Roma. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la voce che circolava parlava di contatti tra il club giallorosso e il centrale. Voce smentita per una trattativa che è quasi impossibile che si possa concretizzare soprattutto dopo l'affare Pedro.