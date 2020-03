Calciomercato Lazio, Marcolin rivede Simeone: Escalante è il nuovo Cholo

CALCIOMERCATO LAZIO, MARCOLIN SU ESCALANTE - Comunque andrà a finire questa stagione, la Lazio ha già piazzato un colpo di mercato per l'anno prossimo: a centrocampo arriverà Gonzalo Escalante dall'Eibar. Sarà la prima di una serie di mosse, si è conclusa a gennaio, in anticpo per evitare sorprese. Escalante ha già giocato in Italia, al Catania sei mesi sotto la guida dell'ex Lazio Marcolin che lo conosce bene. Sa che ragazzo e che giocatore è, non a caso è diventato a 25 anni capitano dell'Eibar (a fine marzo ne compierà 27). "È un leader silenzioso, da questo punto di vista lo potrei paragonare a Diego Simeone. Direi un mix tra Vecino e Simeone" dice Marcolin, come si legge sulla rassegna di Radiosei. Il telecronista sportivo ha raccontato Escalante anche in televisione, lo ha allenato e rivisto giocare, crede sia un ottimo innesto per il centrocampo della Lazio, può ricoprire il ruolo di mezzala al posto di Luis Alberto o Milinkovic, entrerà nelle rotazioni con Cataldi e Parolo. Non è un vice Leiva: "Ha più gamba, possiede un bel tiro, colpisce di testa, è attratto dal gol. Non diventi capitano in club di Liga a 25 anni per caso. Gli altri sono Sergio Ramos e Messi al Real e al Barcellona. È un acquisto intelligente". Ci sono tutti i buoni presupposti, in estate si vedrà.

Lazio, uno sguardo al futuro: le cinque mosse del mercato di Tare

Calciomercato Lazio, Escalante ha firmato: i dettagli

Torna alla home page