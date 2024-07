Calciomercato Lazio, tante avances per Cancellieri: ma il Parma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio deve pensare prima alle cessioni per poter fare spazio ai nuovi arrivi e lo ha spiegato anche il ds Fabiani in esclusiva ai nostri microfoni. Tra i nomi in uscita c'è quello di Matteo Cancellieri che, tornato dal prestito all’Empoli, non ha convinto mister Baroni. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, su di lui ci sono diverse squadre, tra queste Genoa e Cagliari, ma sarebbe più forte per ora l'interessamento arrivato dal Parma. La palla ora è tutta nelle mani dei due club che devono trovare la giusta formula per concludere la trattativa.