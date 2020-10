Castrovilli: "Luis Alberto uno dei campioni della Serie A"

Gaetano Castrovilli è il futuro della Fiorentina e anche se è ancora giovanissimo ha sulle spalle un numero importante che ha il suo peso specifico. La maglia numero 10 e per questo le responsabilità sono sempre più grandi. In attesa che la viola sfidi la Roma nella prossima giornata di campionato il centrocampista ha parlato anche dei suoi preferiti in Serie A: "A centrocampo ci sono moltissimi giocatori forti soprattutto italiani: Barella, Lorenzo Pellegrini, Sensi e Tonali. Poi ci sono anche campioni stranieri come Arthur e Luis Alberto", queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.

Lazio, Parolo, Acerbi e Correa polivalenti: la squadra cambia pelle e cambia modulo

Lazio, Pereira rimproverato per l'errore sotto porta: "La prossima volta la faccio saltare" - FOTO

TORNA ALLA HOME