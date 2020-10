Lazio, Pereira rimproverato per l'errore sotto porta: "La prossima volta la faccio saltare" - FOTO

Ha preso un aereo nella notte ed è volato da solo direzione Belgio per aiutare la squadra in evidente difficoltà. Andreas Pereira si è messo a disposizione di Inzaghi e ha disputato i secondi 45 minuti di Bruges-Lazio. È subentrato a Patric e ha preso posto sulla trequarti biancoceleste. Non ha inciso in maniera particolare ma la sua presenza si è fatta comunque sentire. Pereira ha avuto sui piedi anche l'occasione del nuovo vantaggio della Lazio. Servito da una belllissima imbucata di Correa, il numero 7 ha tardato troppo la conclusione e non è riuscito a trovare lo spazio per il tiro da ottima posizione. I tifosi biancocelesti lo hanno rimproverato sul suo profilo Instagram scrivendo: "Da lì dovevi tirare!". La risposta di Andreas non si è fatta attendere e lascia ben sperare per i prossimi impegni della Lazio: "La prossima voltafarò saltare la porta". Il nuovo acquisto si è integrato benissimo ed è pronto a colpire.

LAZIO, PAROLO, ACERBI, CORREA E IL CAMBIO DI MODULO

LAZIO; MILINKOVIC PADRONE DEL CENTROCAMPO

TORNA ALLA HOME PAGE