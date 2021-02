Conte - Agnelli, gestacci e insulti al termine del match

Juventus - Inter ad alta tensione. Se in gara le emozioni forti sono state poche fuori dal campo le polemiche sono state presenti per tutto il match fino al triplice fischio che ha sciolto le briglie e scatenato la diatriba tra Agnelli e l'allenatore dei nerazzurri Conte. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei le versioni sono contrastanti anche se alcuni inequivocabili: il patron della Juventus avrebbe pronunciato la parola c*****e all'indirizzo di Conte "colpevole" di aver rivolto un gestaccio proprio verso l'area tecnica dei padroni di casa poco prima di rientrare negli spogliatoi al termine del primo tempo. Dal canto suo l'allenatore dell'Inter sarebbe, a suo dire, stato tormentato per tutto il match dalla panchina avversaria. Insomma i rapporti sono definitivamente incrinati e ieri è stata aggiunta la parola fine.

