Coronavirus / Ceferin: "Non completare la stagione sarebbe tremendo"

"È presto per dire che non possiamo completare la stagione”. Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato al Corriere della Sera e non ha gettato la spugna. La massima organizzazione europea del calcio non ci sta a farsi piegare dal coronavirus. L'emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19 ha bloccato lo sport di tutto il mondo. Il calcio spera di riprendere e di portare a termine la stagione. In attesa del via libera delle autorità, si spera che campionati e coppe possano essere ultimati entro l'estate. L'idea è comunque di chiudere tutto entro agosto per non incidere troppo sulla prossima. "La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti” ha proseguito il numero uno. Inevitabilmente si giocherà a porte chiuse per garantire maggiore sicurezza e rispettare il distanziamento sociale. Ceferin è convinto che questo non toglierà nulla allo spettacolo: "Potremmo dover riprendere senza spettatori, ma la cosa più importante credo sia giocare le partite. In tempi così duri si porterebbe alla gente felicità e un certo senso di normalità anche se le partite saranno solo in tv”.

