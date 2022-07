DIRETTA - Calciomercato Lazio, Sarri attende Gila e Casale, per la porta...

TUTTOmercatoWEB.com

Sono solo 4 i giorni che sono passati dall'apertura delle finestre del calciomercato estivo. Sono ore calde, caldissime in quel di Formello e Maurizio Sarri dopo aver accolto Marcos Antonio e Matteo Cancellieri è pronto per altri nuovi innesti. Oggi sbarcherà a Roma, Mario Gila, difensore che la Lazio ha preso per 5 milioni di euro dal Real Madrid (garantendo una percentuale sulla futura rivendita). Fatta anche per Nicolò Casale con il Verona che ha accettato l'offerta di 7 milioni più due di bonus della Lazio. Serve invece trovare ancora un accordo per Alessio Romagnoli visto il rallentamento arrivato nelle ultime ore.

PORTIERI - La Lazio è rimasta senza un titolare e un dodicesimo in porta visto che Reina ha deciso di risolvere il proprio contratto con la società. Ecco perché Lotito ha puntato tutto su Luis Maximiano. Il Granada ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto per il portiere. Nonostante i vari tentativi della Lazio per Carnesecchi, l'Atalanta continua a chiedere 18 milioni di euro a fronte dei 15 (12+3 di bonus) offerti dai biancocelesti. La pista che porta a Vicario non è stata abbandonata, le parti sarebbero vicine ad un accordo per 13 milioni di euro ma per adesso Maximiano ha superato tutti. Per il ruolo di dodicesimo c'è Provedel che è il nome in pole per cui la Lazio è disposta a trattare con lo Spezia. I contatti sono in corso, il mercato è ancora lungo e Sarri spera di avere tutti con sé entro la fine del ritiro di Auronzo.

CENTROCAMPO - Per la questione centrocampo c'è Ilic avanti su tutti. La Lazio ha bloccato il centrocampista del Verona, l'affare è legato a Luis Alberto. Si vociferava da settimane che per lo spagnolo fosse arrivata un'offerta più contropartita targata Oliver Torres ma il ds del Siviglia, Monchi, ha smentito il tutto. Infine, per Milinkovic continuano i contatti con l'agente Kezman: l'Arsenal fa sul serio ed è pronta ad un rilancio.