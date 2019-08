DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutto intorno a Sergej: e le cessioni...

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto intorno al Sergej per sbloccare la fase due del mercato laziale: dopo i botti di inizio luglio, fase di stallo per capire come procedere con o senza il sergente serbo. La lista delle alternative è corposa, con un nome nuovo dalla Premier che risponde per Luka Milivojevic, classe 1991 del Crystal Palace. Il nome di Dominik Szoboszlaidel Salisburgo rimane in pole position, insieme al serbo dell’Eintracht Francoforte Mijat Gacinovic. Attenzione a Davy Klaassen, un nome già qualche anno fu accostato alla Lazio. Olandese, dell'Ajax, Klaassen ricopre il ruolo di trequartista. Si aspetta Pogba per completare gli incastri. Nessuna novità invece sul fronte cessioni. con Badelj che piace al Genoa ma resto il piano B se non dovesse arrivare Biglia, mentre Pedro Neto e Bruno Jordao contesi da Monaco e Benfica. Wallace aspetta di definire col Wolverhampton, mentre Durmisi è nel radar di Marsiglia e Besiktas.

