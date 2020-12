Fallo di mano: quello "offensivo" da giugno cambia ancora

Cambia ancora il fallo di mano, non quello difensivo ma quello "offensivo" ovvero quello dell'attaccante che fa gol. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti all’International Board stanno per modificare la regola entrata in vigore nel 2019: in cao di tocco di mano, volontario o involontario, avvenuto immediatamente prima prevede sempre l’annullamento del gol. Da giugno, probabilmente la nuova regola entrerà in vigore dall'Europeo, servirà un tocco di mano "volontario" per portare alla non convalidazione del gol. Nell’Annual Meeting si parlerà anche di Var in una versione light, dei cinque cambi, di sostituzioni extra in caso di grave infortunio alla testa e di fuorigioco.

