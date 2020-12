Lazio, Correa al top in Champions e ora testa al campionato

Immobile in forse ma se mister Simone Inzaghi ha una certezza per la partita di domani contro il Verona quella certezza si chiama Correa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'argentino in questo inizio di campionato e soprattutto in Champions è stato decisivo: sua la firma infatti nei due pareggi contro il Bruges che hanno permesso alla Lazio di accedere agli ottavi di finale dopo vent'anni. Sono cinque le occasioni create in questa competizione fino a ora, come riporta Lazio Page, solo due in meno di mostri sacri come Messi e Cuadrado. Il tecnico in questi tre anni ha lavorato molto sul giocatore partendo dalla sua posizione in campo: prima esterno o trequartista e ora attaccante a formare una coppia esplosiva con King Ciro e 7 reti in sei gare del girone. Le ottime prestazioni hanno anche permesso al Tucu di tornare a vestire la maglia dell'Argentina e hanno spinto il presidente Lotito anche a fissare una clausola rescissoria di 80 milioni di euro sul suo cartellino, i primi segnali da pretendenti importanti sono arrivati già a fine settembre con l'interesse seppur velato della Juventus. Come sempre il patron biancoceleste difficilmente lascerà andare il suo gioiello.

