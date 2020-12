Poli: “Lazio imprevedibile, può far bene in tutte le competizioni”

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Poli per parlare del percorso della Lazio in Champions League: "E' una Champions strana, particolare, la Lazio è questa, bellissima ed imprevedibile anche negativamente con quello spavento finale con il Bruges. Ora le squadre da evitare assolutamente sono il Bayern, il Liverpool ed il PSG che ha dei grandi campioni pur essendo meno squadra delle altre. Forse, il Chelsea sarebbe quella più opportuna. La Lazio ha tutte le qualità per fare bene in tutte le competizioni. Con il Verona non sarà semplice, se non l'affronti con la giusta concentrazione puoi farti male, uscirne con le ossa rotte".