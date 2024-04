Francesca Manzini: "Ho fiducia in Tudor. Derby? Punto su Immobile. E De Rossi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Ho fiducia in Tudor", non ha dubbi Francesca Manzini, comica, imitatrice e conduttrice oltre ad essere figlia di Maurizio Manzini, storico team manager della Lazio. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato la prima volta all'Olimpico nel 1996, in una sfida vinta di misura dai biancocelesti e decisa da Beppe Signori. Di quel match non ricorda il risultato ma il boato una volta giunto il triplice fischio. "La Lazio è per me un terzo genitore. Con mio padre poi diciamo che non avevo scelta", ha proseguito Francesca sulla sua fede biancoceleste. Poi, chiamata a raccontare un ricordo incancellabile, ha coinvolto Nesta: "Nel 2000 alla festa scudetto a Palazzo Madama, Nesta mi fece un gavettone".

Poi, in merito a Tudor ha detto che, a suo parere, ha la personalità da vincente, quel giusto distacco che può rivelarsi come una risorsa. "Ora vedo i giocatori più concentrati", ha spiegato. Per quanto riguarda il derby, ha ammesso di puntare su Immobile e di temere De Rossi, che ora sta mostrando tutta la sua bravura. Ha spiegato di non poterlo seguire in tempo reale a causa di impegni di lavoro, ma di voler essere aggiornata in tempo reale su quanto starà accadendo all'Olimpico.

