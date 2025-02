Giordano: "Lazio costruita con sapienza, merito di Baroni. Taty? Arriverà a 15 gol!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Una carriera divisa tra Lazio e Napoli. Chi se non Bruno Giordano poteva esser chiamato in causa nel giorno del big match dell'Olimpico. L'ex attaccante - che ha vestito le maglie di entrambe le formazioni - ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli altri temi, ha parlato di Castellanos, un giocatore che gli è sempre piaciuto, e ora non lesina complimenti nei suoi confronti: "Ha ribadito di avere il calcio dentro, una tecnica pulita, come dice il modo in cui segna o come manda in porta gli altri". In particolare, a colpire il bomber la naturalezza con cui il Taty entra nelle giocate. E dire che l'inizio della sua avventura a Roma, con Immobile davanti, non è stato certamente semplice. Una sfida impegnativa - spiega Giordano - Ha dovuto sopportare di essere l'erede di Ciro. Poi, si è lasciato andare a una previsione sul numero di gol che siglerà l'argentino: "Arriverà in doppia cifra, magari toccherà quota 15".

Sulla partita, invece, ha spiegato che - secondo il suo punto di vista - verrà decisa nei duelli: "Molto dipenderà dai marcatori. Se trovano il modo di fermarli, diventa un fattore. Altrimenti, il fattore saranno loro". Giordano si attende comunque una gara equilibrata tra due squadre che vanno spesso in verticale, sanno palleggiare e hanno capacità di trasformarsi. Complimenti nei confronti di entrambi i gruppi: "Lazio e Napoli sono state costruite con sapienza e gran parte del merito appartiene ai loro allenatori". Infine, tornando sul confronto tra bomber, ha concluso parlando di Castellanos e Lukaku: il primo si sta imponendo e, nonostante gli manchi la fame tipica dell'attaccante, ha altre qualità in grado di dar fastidio. L'avversario è più leader, e non fa nulla se ora viaggia verso i 32 anni. "Meglio tenerlo con sé che come nemico".

TORNA ALLA HOMEPAGE