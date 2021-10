Inter, ripresa degli allenamenti: le condizioni di Sensi

La sfida di sabato tra Lazio e Inter si avvicina. Simone Inzaghi tornerà in quella che è stata la sua casa per anni, incontrerà il suo vecchio pubblico oltre a tanti suoi ex giocatori e ci tiene a fare bella figura. Dopo il riposo concesso domenica alla squadra, il tecnico ieri ha richiamato tutti all'ordine riprendendo le regolari sedute di allenamento. Da valutare le condizioni di Stefano Sensi out da metà settembre a causa di una distrazione del legamento collaterale del ginocchio rimediata contro la Sampdoria.

LA SITUAZIONE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il giocatore è tornato parzialmente in gruppo e sembra sulla via del rientro. Difficile che venga rischiato subito contro la Lazio ma le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Nel frattempo i Nazionali azzurri Barella, Bastoni e Dimarco sono già rientrati, mentre tra oggi e domani toccherà agli altri europei. Previsto in extremis invece il ritorno dei sudamericani.