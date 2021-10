Inter, centomila euro per riportare Lautaro e Correa da Inzaghi: le ultime

RASSEGNA STAMPA - La sfida tra Lazio e Inter si avvicina. In casa nerazzurra l'attenzione è tutta sui quattro sudamericani e sul loro ritorno in Italia. Gli impegni oltreoceano di Lautaro Martinez, Correa, Vecino e Vidal mettono in apprensione Simone Inzaghi. I meneghini proveranno a fare il tutto per tutto per cercare di abbreviare i tempi. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società lombarda sborserà 100 mila euro per mettere a disposizione di Lautaro, Correa e Vecino un charter privato. Un volo che porterà i tre giocatori direttamente a Roma dopo uno scalo a Madrid. Se tutto dovesse andare entro i tempi previsti, i tre arriverebbero nell'albergo della squadra nella notte tra venerdì e sabato. Ancora più ritardato il ritorno dei cileni, attesi (salvo contrattempi) a Roma solo nella mattinata del giorno della partita: per loro un impiego è praticamente da escludere, mentre sugli argentini Inzaghi valuterà in extremis.