Italia, Mancini si affida a Immobile per affrontare la Macedonia

RASSEGNA STAMPA – Si è concluso ieri lo stage degli azzurri a Coverciano in cui Roberto Mancini ha ritrovato alcuni punti fermi della Nazionale e tra questi c’è anche Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, sempre criticato quando indossa la maglia azzurra, sarà per il ct la certezza in campo contro i macedoni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Mancini ha deciso di affidarsi a lui nella sfida contro la Macedonia in programma il 24 marzo a Palermo. Il centravanti scenderà in campo dal primo minuto e sarà affiancato da Berardi e Insigne. Sarà un match importante per gli azzurri che si giocheranno parte dell’accesso al Mondiale in Qatar.

