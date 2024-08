Klose chiarisce: "Mai contattato dalla Lazio". E sui tifosi...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Miroslav Klose è stato uno dei nomi accostati alla Lazio immediatamente dopo le dimissioni di Sarri e Tudor, individuato come possibile sostituto dei due tecnici. A distanza di tempo, l'ex calciatore biancoceleste è tornato sull'argomento e ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha raccontato come sono andate le cose realmente. "Se è vero che sono stato contattato? No, né per il dopo Sarri né per il dopo Tudor - ha affermato il tedesco - Non so perché sia uscito il mio nome".

Poi, restando in tema Lazio ha detto la sua sulla contestazione della piazza nei confronti del presidente Lotito: "Sono troppo distante per giudicare, ma che ci siano circa 25mila abbonati è importante. La squadra non deve restare sola".

