Lautaro: "Lazio? C'è un motivo per cui l'abbiamo battuta..."

L'Inter è lanciata verso lo scudetto, è prima e ha solo quello come obiettivo stagionale dopo l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia. Conte ha già battuto Pirlo, Pioli e Inzaghi, ecco perché tutti credono che siano i nerazzurri i favoriti. Il perché lo spiega Lautaro Martinez: "Juve, Lazio e Milan battute perché siamo un’altra squadra oggi, più compatta, ognuno lotta per il compagno e per se stesso. Il nostro segreto? Saperci adattare e cambiare. Giochiamo in un modo con la Juve, in un altro con la Lazio, in un altro ancora con il Milan: proviamo a prenderci il nostro vantaggio contro qualsiasi squadra dopo averla studiata al video", si legge sulla rassegna di Radiosei.

Lazio - Torino, il focolaio non s'arresta ma la Lega non può rinviare la gara: gli scenari

Bologna - Lazio, il club si carica sui social: abbraccio da squadra - FOTO

Torna alla home page