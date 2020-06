Lazio a due velocità: in attacco sarà staffetta Caicedo-Correa

Caicedo o Correa, questo il dubbio amletico di mister Inzaghi in queste settimane che avvicinano la Lazio alla ripresa della stagione con vista scudetto. Alla fine il tecnico piacentino ha deciso: verranno utilizzati entrambi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti il mister ha deciso di far fare all’ecuadoriano e all’argentino una sorta di staffetta in queste 12 gare che mancano alla fine del campionato.

I due sono complementari e possono benissimo giocare insieme, l’idea però è un’altra: iniziare la gara con Caicedo e la sua fisicità e poi inserire il Tucu Correa quando calano i ritmi e l’argentino con la sua fisicità può fare la differenza.

