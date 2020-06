Zanardi, condizioni gravissime dopo tre ore di intervento. Procura di Siena apre un'inchiesta

AGGIORNAMENTO ORE 22:50 - Nuovo bollettino medico diramato dall'Ospedale Santa Maria alle Scotte dopo il doppio intervento a cui è stato sottoposto Alex Zanardi, durato quasi tre ore. Questo il bollettino medico diramato dal policlinico: "In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime".

AGGIORNAMENTO ORE 22.45 - Come riporta Sky Sport la Procura di Siena ha aperto un'inchiesta in merito all'incidente che oggi pomeriggio ha visto conivolto Alex Zanardi che con la sua handbike si è scontrato con un autocarro. La procuratrice Serena Menicucci ha svolto un sopralluogo nella zona dell'incidente e i carabinieri hanno acquisito un video amatoriale che riprenderebbe il momento dello schianto.

AGGIORNAMENTO ORE 20.45 - Rimangono gravissime le condizioni di Alex Zanardi. L'ex pilota e campione paralimpico è ora in terapia intensiva dopo l'intervento di neurochirurgia per trauma cranico

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Il bollettino clinico, emesso poco prima delle 20, dal policlinico Santa Maria alle Scotte fa il punto sulle condizioni di Zanardi, vittima di un grave incidente con la sua handbike in provincia di Siena: "È ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia".

Brutto incidente in provincia di Siena in cui è rimasto coinvolto anche Alex Zanardi. L’atleta paralimpico si trovava vicino Pienza ed era tra i partecipanti di una tappa della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146. Come riporta gazzetta.it, nell’incidente sarebbe coinvolto anche un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. Le condizioni dell’ex pilota sarebbero state definite gravi con Zanardi che avrebbe riportato un politrauma. La tappa che si stava svolgendo avrebbe dovuto terminare a Montalcino con l'incidente che è avvenuto tra Pienza e San Quirico. Dalle prime ricostruzioni Zanardi, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra, avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion con cui è poi avvenuto l'impatto.

Seguono aggiornamenti...

Pubblicato alle 18:15