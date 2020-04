Lazio, Altobelli: "Guai a chi la vede come una sorpresa. Lotito ci sa fare"

Il campionato si è fermato sul più bello per la Lazio, lanciatissima nella corsa scudetto contro la Juventus. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, anche l'ex Inter Alessandro Altobelli non può negare come i biancocelesti fossero tra i favoriti per la vittoria finale di questo campionato: "Dico solo che Lotito sarà anche antipatico, ma ci sa fare. E guai a chi dice che la Lazio è stata una sorpresa: a me personalmente sorprendeva quando negli anni passati chiudeva a tanti punti di distanza dalla vetta".