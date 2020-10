Lazio - Borussia, come arrivano i tedeschi: attacco atomico, difesa da ricostruire

Due squadre che in questo momento si assomigliano. DIfesa a tre, gioco verticale, tanta qualità, attacchi fortissimi e difese che ballano un po' troppo. Domani sera all'Olimpico non mancherà di certo lo spettacolo tra due compagini pronte a darsi battaglia per trovare i primi tre punti di questa Champions League. Se la Lazio ha qualche assenza di troppo anche il Borussia Dortmund non se la passa benissimo. Come riporta la rassegna di Radiosei, il tecnico Favre teme i biancocelesti tanto da non rischiare i suoi pilastri (Haaland, Reus, Guerreiro e Bellingham) nel match di sabato contro l'Hoffenaim, mossa che per poco non gli costava la vittoria. In difesa è emergenza totale per i gialloneri. I 2/3 della difesa titolare non saranno a disposizione. Solo Hummels è certo del posto. Akanji è in quarantena dopo essere risultato positivo al coronavirus mentre l'ex Juve Emre Can salterà il match per squalifica. Out per infortunio anche Zagadou, Schulz, Schmelzer e Piszczek. Favre studia le possibili alternative. Il tecnico svizzero potrebbe abbassare uno dei due esterni di centrocampo Meunier e Passlack come difensori centrali oppure far esordire il classe 2000 Morey. Anche il centrocampista Delaney è una possibile alternativa per la retroguardia. Il Borussia potrebbe anche sorprendere tutti e arrivare all'Olimpico con un cambio di modulo, passando alla difesa a quattro. Dalla mediana in su, i tedeschi fanno paura. Tanto talento, tecnica e qualità a disposizione di Favre. Witsel e Brandt al centro, la fantasia dei giovanissimi Reyna e Bellingham, la classe di Reus, la velocità di Sancho e il killer instinct di Haaland che sfida Ciro Immobile nello scontro tra numeri 9, che, in realtà, vestono la 17.

