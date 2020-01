Lazio, Caicedo ancora provvidenziale: è lui la garanzia d'attacco di Inzaghi

Con Correa fuori dai giochi, Immobile diffidato e Adekanye praticamente non pervenuto, a Simone Inzaghi resta un'unica grande certezza. Felipe Caicedo è l'uomo della provvidenza per questa Lazio, non solo in termini di rendimento e di gol, ma anche di affidabilità nell'arco di una stagione. Cinque gol in 549 minuti giocati, alcuni dei quali decisivi, vedi Cagliari e Sassuolo, una grande garanzia per l'attacco della Lazio, si apprende dall'edizione odierna de IL Messaggero. Guiderà il reparto insieme a Immobile almeno per le prossime due o tre gare, di scorta c'è poco, i gol e la forza dell'offensiva passeranno tutti dall'uomo della provvidenza

