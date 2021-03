Lazio, Caicedo è tornato a graffiare: e ora punta la Champions League

È tornato alla sua maniera, con un gol decisivo allo scadere. Felipe Caicedo torna al gol e sembra aver smaltito al 100% tutti i suoi acciacchi fisici. Il Panterone della Lazio ha risolto il nodo Crotone,più difficile del previsto, con un destro al volo a cinque minuti dalla fine che ha trafitto Cordaz. L'attaccante ecuadoriano sembra essersi abituato al ruolo di dodicesimo uomo e a incidere a gara in corso, ma adesso può far rifiatare Correa. Nel match di mercoledì contro il Bayern Monaco, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, il numero 20 potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Immobile. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, a centrocampo, anche Escalante si candida per una maglia da titolare. A concedergli il posto dovrebbe essere Lucas Leiva.

